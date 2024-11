Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich/Ihlow - Mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Die Polizei sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich auf der Auricher Straße zwischen Aurich-Egels und Westerende-Kirchloog ereignet hat. Am Sonntag zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr fuhr dort nach ersten Erkenntnissen eine Frau mit einem blauen Opel und geriet mehrfach auf die Gegenfahrspur. Ein Autofahrer musste auf den Radweg ausweichen und ein weiterer auf den Grünstreifen, um jeweils einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet die beiden Autofahrer sowie mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte, sich unter 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Hecke beschädigt und geflüchtet

Im Spechtweg in Wiesmoor kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. Gegen 22 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Klosterweg und kam in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte auf Höhe der Hausnummer 26 in eine Hecke. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Wochenende in der Alleestraße in Norden einen geparkten Pkw beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der unbekannte Autofahrer zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, auf der Alleestraße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 6 touchierte er einen Renault seitlich am Fahrbahnrand und riss dabei den Außenspiegel ab. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Großefehn - Kollision beim Abbiegen

Zwei Autofahrerinnen sind am Sonntag in Bagband kollidiert. Gegen 13.40 Uhr fuhr eine 67-jährige VW-Fahrerin auf der Straße Voerstad und wollte nach links auf die Auricher Straße (B72) einbiegen. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer 31-jährigen Audi-Fahrerin, die auf der B72 in Richtung Aurich fuhr. Es kam zu einem seitlich-frontalen Zusammenstoß. Die 31-Jährige im Audi wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in der Gewerbestraße in Norden ereignet. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf eine Parkstellfläche einen schwarzen Skoda Octavia. Der Wagen wurde hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

