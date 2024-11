Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kriminelle geben sich als Wasserwerker aus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kriminelle geben sich als Wasserwerker aus

Bereits am vergangenen Mittwoch hat ein Unbekannter zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr aus einem Wohnhaus in Norden Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Mann klingelte gegen 11.30 Uhr an einer Wohnungstür in der Lentzlohne. Er gab vor, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und wollte sich um einen angeblichen Wasserschaden kümmern. Den Aufenthalt in der Wohnung nutzte der Mann jedoch, um Wertsachen zu stehlen. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Täter beteiligt waren.

Zeugen, die am vergangenen Mittwoch oder in den Tagen davor verdächtige Personen im Bereich Lentzlohne gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Weiterhin wird davor gewarnt, falsche Handwerker bzw. Stadtwerker ins Haus zu lassen, wenn Zweifel an deren Rechtmäßigkeit vorliegen. Lassen Sie sich stets einen Ausweis zeigen und scheuen Sie sich nicht, im Zweifelsfall auch andere Personen, wie etwa Nachbarn oder Familienangehörige, hinzuzuziehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell