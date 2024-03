Polizei Hamburg

POL-HH: 240318-1. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Neustadt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.03.2024, 22:40 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, Jungfernstieg (U-/S-Bahnhof)

Nachdem es am Freitagabend am Bahnhof Jungfernstieg zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen war, nahmen Bundespolizisten wenig später einen 21-jährigen Tatverdächtigen am Hauptbahnhof fest. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es im Bahnhof Jungfernstieg (Ebene mit Zugang zu den S-Bahngleisen) zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern, in deren Verlauf einer der Tatverdächtigen seinen Kontrahenten bis zur Bewusstlosigkeit würgte und im Anschluss auf sein am Boden liegendes Opfer eintrat.

Über eine Notrufsäule wurden Rettungskräfte alarmiert, welche am Einsatzort jedoch keine Beteiligten der Schlägerei oder Zeugen mehr antreffen konnten. Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizistinnen und Bundespolizisten ergaben, dass der Geschädigte mit drei Begleitern, wie auch der Tatverdächtige mit drei weiteren Männern, die S-Bahn in Richtung Hauptbahnhof genutzt und dort den Bahnhof in Richtung St. Georg verlassen hatten.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung erkannte eine Streife der Bundespolizei den mutmaßlichen Haupttäter im Hauptbahnhof wieder und nahm den 21-jährigen Russen vorläufig fest.

Die Mordkommission (LKA 41) hat in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Das Amtsgericht Hamburg erließ mittlerweile auf Anregung der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl.

Der Geschädigte sowie weitere Beteiligte der Schlägerei konnten bisher noch nicht ermittelt werden. Sie werden als männliche Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 20 Jahren beschrieben und sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und / oder Hinweise zu den Beteiligten der Schlägerei geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden auch der Geschädigte und seine Begleiter gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

