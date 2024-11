Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 01./02.11.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pärchen von mehreren Tätern angegriffen und verletzt

Am frühen Samstagmorgen wurden eine 44-jährige Frau und ihr 49-jähriger Begleiter am Georgswall von vier unbekannten Tätern angegriffen. Das Pärchen hielt sich vor einer dortigen Kneipe auf, als plötzlich ein Pkw vorfuhr, vier männliche Personen aus diesem ausstiegen und das Pärchen unvermittelt angriffen. Danach flüchteten die vier Täter wieder mit dem Pkw. Die beiden Opfer wurden durch Faustschläge leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter 04941-606215 bei der Polizei Aurich melden.

Aurich - Seitenspiegel von Pkw wurde beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Wallster Loog ein Pkw beschädigt. Unbekannte hatten hier auf den linken Seitenspiegel eines schwarzen Mercedes eingewirkt und entkamen unerkannt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer in der Zeit von 03:50 Uhr bis 04:30 Uhr Beobachtungen in diesem Bereich gemacht hat, möchte sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 melden.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Sonstiges

Aurich - Randalierer wurde in Gewahrsam genommen

Zunächst randalierte ein stark alkoholisierter 20-Jähriger aus Südbrookmerland am Freitagnachmittag in der Parkanlage am Pferdemarkt, indem er Sachen durch die Gegend warf und den öffentlichen Frieden durch sein Verhalten erheblich störte. Die eingesetzten Beamten erteilten dem jungen Mann daraufhin einen Platzverweis, welchem er zunächst auch nachkam. Nach einer Stunde begab er sich jedoch erneut zu der Örtlichkeit und randalierte erneut, so dass er letztlich durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden musste. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mehrere Sachbeschädigungen an Kfz

Wie bereits in der Nacht zu Donnerstag kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu weiteren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen im Stadtbereich Norden. Insgesamt wurden 14 Sachbeschädigungen gemeldet. Mittels unbekanntem Gegenstand wurde durch die Täterschaft willkürlich der Lack der betroffenen Fahrzeuge zum Teil nicht unerheblich beschädigt. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Angaben zum Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht gefahren

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Norden befuhr am Freitag, gegen 21:15 Uhr, mit seinem E-Scooter die Heerstraße und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er danach an seine Eltern übergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Berumbur - Ein Gläschen zu viel

Ein 50-jähriger Mann aus Lütetsburg befuhr am Freitagabend nach einem Restaurantbesuch mit seinem Kfz die Hauptstraße in Berumbur und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Osteel - Stark betrunken

Ein 21-jährige Mann aus Upgant-Schott befuhr am Samstagmorgen mit seinem Kfz die Brookmerlander Straße in Osteel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht unerheblich unter Alkohleinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Marienhafe - Volltrunken verunfallt

Eine 76-jährige Fahrzeugführerin aus Südbrookmerland verursachte am frühen Freitagnachmittag auf dem Parkplatz einer Apotheke in Marienhafe einen Verkehrsunfall. Sie fuhr hierbei rückwärts gegen zwei geparkte Pkw und beschädigte diese. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Emden - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitagmittag, im Zeitraum von 12:00 bis 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines großen Elektrofachmarktes in Emden ein geparkter, blauer VW Golf auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Verursacher hatte sich nach dem Unfall vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben oder sonst Angaben zu dem Flüchtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell