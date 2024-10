Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 31.10.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Brand eines Baufahrzeuges

Südbrookmerland - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Mittwochnachmittag, gegen 17:10 Uhr, ein Radlader in Brand. Die Feuerwehr rückte für Löscharbeiten aus. Das Fahrzeug war in einer Halle abgestellt, die sich im Meerweg in Südbrookmerland befindet. Der Radlader wurde erheblich beschädigt. Weitere Personen- oder Sachschäden gab es nicht.

Verstoß nach dem Waffengesetz

Aurich - Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, zu einer betrunkenen Person in den Mühlenweg gerufen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 47-jährigen Mann eine Waffe sowie Messer und Schlaggegenstände, darunter eine Schreckschusswaffe und einen Teleskopschlagstock, fest. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.

Unter berauschenden Mitteln und ohne Führerschein einen PKW geführt Aurich - Eine Streifenwagenbesatzung befuhr am Mittwochmorgen, gegen 11:20 Uhr, den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Dreekamp in Aurich. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Einsatzkräfte einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus Südbrookmerland an, der den Parkplatz zuvor mit einem Mazda befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch eine geringfügige Alkoholisierung von knapp 0,4 Promille lag vor. Weiterhin ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und die Fahrzeughalterin hatte die Fahrt nicht gestattet. Eine Blutprobe wurde dem Mann entnommen. Ihn erwarten mehrere Verfahren.

Altkreis Norden

E-Scooter ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss geführt Norden - Ein 19-jähriger Mann aus Norden fiel mit einem E-Scooter den Beamten auf, da er ohne Versicherungsschutz im Westlinteler Weg in Norden fuhr. Im Rahmen der Kontrolle räumte der junge Mann zudem ein, dass er zuvor Cannabis konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfallflucht am Bahnübergang der B 210 Wittmund - Am Mittwochmorgen kam es auf der B 210 - am Bahnübergang "Vereinigung" - zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß mit einer Bahnschranke zusammen und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall passierte in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06642-9110 zu melden.

