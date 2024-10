Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Aurich - Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer

Südbrookmerland - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Norden - Unfallflucht beim Norder Tor

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Bei einem Unfall in Wiesmoor ist am Dienstagmorgen eine 15-jährige Radfahrerin verletzt worden. Gegen 7.35 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit einem Pritschenwagen auf der Hauptstraße aus Richtung Friedeburg kommend. Er wollte nach rechts in die Schulstraße abbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 15-jährigen Fahrradfahrerin, die ihm auf dem Radweg entgegenkam. Der 61-Jährige erfasste die 15-Jährige, die durch den Unfall leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche ins Krankenhaus.

Aurich - Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Aurich mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Ein 26-jähriger Seat-Fahrer fuhr gegen 18 Uhr in den Kreisverkehr der Egelser Straße / Wallinghausener Straße und wollte diesen in Richtung Fockenbollwerkstraße verlassen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten 17-jährigen E-Scooter-Fahrer, der von links kam, und erfasste ihn. Der Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt.

Südbrookmerland - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Georgsheil im Graben gelandet. Der 53-jährige Dacia-Fahrer war gegen 17 Uhr auf der B 210 in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und kam nach ersten Erkenntnissen auf Höhe der Schöpfwerkstraße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der 53-Jährige und seine drei Insassen blieben unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Unfallflucht beim Norder Tor

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag auf dem Parkdeck des Norder Tors in der Bahnhofstraße ereignet hat. Zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen eine dortige Fahrbahnbegrenzung und verursachte Sachschaden. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Eine Zeugin meldete den Unfall bei einem Mitarbeiter vor Ort. Sie ist aber namentlich leider nicht bekannt. Die Polizei bittet die Frau, die den Unfall gemeldet hat, sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell