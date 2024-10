POL-AUR: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher in Untersuchungshaft

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Friedeburg - Autofahrer verletzt Bei einem Auffahrunfall in Friedeburg ist am Sonntagabend ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einem VW Golf auf der Streeker Straße in Richtung Bentreek und übersah am rechten Fahrbahnrand offenbar einen haltenden VW Fox. Der 26-Jährige fuhr auf das Fahrzeug auf und überschlug sich. Der 26-Jährige wurde ...

