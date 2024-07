Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Beim Abbiegen kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg / Gerhard-Ahold-Straße;

Unfallzeit: 03.07.2024, 15.45 Uhr;

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Bocholt-Stenern gekommen ist. Ein 19-Jähriger hatte gegen 15.45 Uhr außerorts den Barloer Weg aus Richtung Winterswijker Straße kommend befahren. Als der Bocholter nach links in die Gerhard-Ahold-Straße abbog, stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer 28-Jährigen zusammen. Die Bocholterin erlitt dabei leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (to)

