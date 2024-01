POL-GT: Grablampen und Vasen auf dem Mastholter Friedhof gestohlen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Donnerstagabend (04.01., 18:20 Uhr) erschien ein 34-jähriger Rheda-Wiedenbrücker mit einer blutenden Platzwunde am Kopf auf der Polizeiwache in der Hauptstraße. Er gab an, in einer städtischen Unterkunft in der Ringstraße von einem 21-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Baseballschläger geschlagen worden ...

