Polizei Gütersloh

POL-GT: 38-Jähriger randaliert im Krankenhaus - Einweisung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Donnerstagvormittag (04.01., 11:20 Uhr) wurde die Polizei in das St. Elisabeth Hospital am Stadtring Kattenstroth gerufen. Ein Patient würde randalieren.

Die eingesetzten Beamten trafen auf einen 38-jährigen Gütersloher, der zuvor nach einem Polizeieinsatz, bei dem er sich friedlich verhalten hatte, in das Krankenhaus gebracht worden war.

Der Mann war stark alkoholisiert und äußerte sich lautstark und aggressiv gegenüber der Polizei sowie dem Krankenhauspersonal. Als er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los ging, wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Am Boden wehrte er sich vehement und trat mit den Füßen nach den Polizisten, so dass diese ebenfalls fixiert wurden.

Nach richterlicher Anordnung wurde dem 38-jährigen Gütersloher eine Blutprobe entnommen. Eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus wurde durch das zuständige Ordnungsamt geprüft und veranlasst. Zudem wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

