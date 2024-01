Polizei Gütersloh

POL-GT: Gefährliche Körperverletzung - 34-Jähriger auf den Kopf geschlagen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Donnerstagabend (04.01., 18:20 Uhr) erschien ein 34-jähriger Rheda-Wiedenbrücker mit einer blutenden Platzwunde am Kopf auf der Polizeiwache in der Hauptstraße.

Er gab an, in einer städtischen Unterkunft in der Ringstraße von einem 21-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Baseballschläger geschlagen worden zu sein. Ein weiterer, 38-jähriger Mann, sei ebenfalls beteiligt gewesen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der 34-Jährige per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Anhand der Beschreibung des 34-Jährigen konnten in der Unterkunft in der Ringstraße zwei Tatverdächtige angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Gütersloh gebracht. Da bei dem 38-Jährigen ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest positiv verlief, beantragte die zuständige Staatsanwältin eine Blutprobe.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

