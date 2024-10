Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Autoreifen zerstochen

Pewsum - Brand in Wohnhaus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Autoreifen zerstochen

Unbekannte haben in Upgant-Schott den Reifen eines Autos zerstochen. Der betroffene Wagen, ein grauer VW Touran, stand zur Tatzeit im Dreescher Weg. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Brandgeschehen

Pewsum - Brand in Wohnhaus

In einem Haus in Pewsum ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 9.20 Uhr wurde in der Manningastraße ein Zimmerbrand im Obergeschoss eines Wohnhauses gemeldet. Personen oder Tiere befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht in dem Gebäude. Die Feuerwehr übernahm mit rund 50 Kräften die Löscharbeiten. Die Manningastraße war vorübergehend vollgesperrt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

