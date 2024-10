Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 27.10.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Uthwerdum - Einbruch in unbewohntes Wohnhaus

In der Emder Straße in Uthwerdum sind Unbekannte in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 12:45 Uhr. Die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür und randalierten im Inneren des Wohnhauses. Zudem wurde das für die aktuellen Umbauarbeiten genutzte Werkzeug entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden, Tel. 04941/606-215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:40 Uhr, kam es in der Popenser Straße in Aurich zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Gartenzaun von einem Privatgrundstück beschädigt wurde. Ein 40-jähriger Mann aus Aurich befuhr mit seinem Auto die Popenser Str. in Richtung Popens. Als er mit seinem Fahrzeug nach links in die Kneippstraße einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle und fuhr gegen einen Gartenzaun. Der Zaun wurde durch den Unfall nicht unerheblich beschädigt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer sowie seine beiden Insassen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Müll auf Grundstück entsorgt

Ein bislang Unbekannter hat am Freitag, gegen 19:10 Uhr, im Campener Ring Restmüll (Bauschutt, Elektroschrott und Hausmüll) auf einer privaten Hofeinfahrt abgelegt. Der Verursacher ist mit einem unbekannten Pkw vorgefahren und hat den Müll dort entsorgt. Anschließend entfernte sich der Täter wieder. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Angaben zum Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931/9210).

Norden - Zeugen zu einer Beleidigung gesucht

Am späten Freitagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, ist es in einem Kaufhaus in der Norder Innenstadt zu einer Beleidigung zum Nachteil einer 49-jährigen Norderin gekommen. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Leergutannahme. Zeugen, die Hinweise zu dem männlichen Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel. 04931/9210.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Alkoholisiert gefahren

Ein 28-jähriger Mann aus Emden befuhr am Sonntag, gegen 00:20 Uhr, mit seinem Pkw die Bundesstraße in Upgant-Schott. Eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei wollte das Fahrzeug kontrollieren und konnte es schließlich im Bereich Georgsheil anhalten. Es stellte sich heraus, dass der Emder unter Alkoholeinfluss stand. Er pustete vor Ort über 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Hage - Berauscht gefahren

Ein 32-jähriger Mann aus Großheide steht im Verdacht, am Samstag, gegen 13:10 Uhr, in der Straße Hilgenbur ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, obwohl er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hat. Der Verdacht ergab sich im Rahmen einer Kontrolle durch die Polizei. Dem Großheider wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eröffnet.

Hinte - Vorfahrt missachtet

Eine 81-jährige Frau aus Hinte wollte am Samstag, gegen 18:20 Uhr, mit ihrem Pkw von der Straße Am Schiefen Turm auf die Bundesstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 35-jährigen Frau aus Hinte, die mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Emden unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die jüngere Frau verletzt wurde. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Ebenfalls eingesetzt waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Aurich.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Motorradfahrer verletzt sich schwer

Am Sonnabendnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Rasenmähertrecker in Wittmund schwer verletzt worden. Gegen 15:50 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Rasenmähertrecker auf die Funnixer Straße (K17) um Mäharbeiten an seinem Grundstück zu verrichten. Hierbei übersah er einen 52-jährigen Motorradfahrer, welcher durch den Zusammenstoß in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und im Anschluss schwer verletzt durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der Fahrer des Rasenmähertreckers verletzte sich leicht.

