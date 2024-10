Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 26.10.2024

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl von Kennzeichenhalterungen

In der Nacht zu Freitag, im Tatzeitraum von 23:40 Uhr bis 06:50 Uhr, entwendeten Unbekannte die Kennzeichenhalterungen von zwei Autos, die in der Schulstraße in Aurich geparkt waren. Sowohl bei dem betroffenen BMW als auch bei dem VW sind die Kennzeichen vor Ort verblieben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden, Tel. 04941/606-215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen schwarzen VW Polo, der auf einem Parkplatz im Extumer Weg in Aurich geparkt war. Der Tatzeitraum ist von Donnerstag, 18:00 Uhr bis Freitag, 15:55 Uhr. Das Fahrzeug wurde an der linken Fahrzeugseite sowie im rückwärtigen Bereich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden, Tel. 04941/606-215.

Großefehn - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Lindenstraße in Großefehn (Strackholt) zu einem Verkehrsunfall bei dem mind. zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Mann aus Hesel mit seinem Pkw inkl. Beifahrerin die Lindenstraße in Richtung Wiesmoor. Im Kreisverkehr in Strackholt musste der Mann verkehrsbedingt halten, was der dahinterfahrende 31-jährige Mann aus Aurich vermutlich zu spät bemerkte - es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sowohl der 31-jährige Auricher als auch die 29-jährige Beifahrerin vom vorausfahrenden Fahrzeug wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Dornum - Ohne Versicherung unterwegs

Ein 43-jähriger Mann aus der Gemeinde Dornum ist am Freitag gegen 18 Uhr in der Cankebeerstraße mit seinem Pkw angehalten und überprüft worden. Es wurde dabei festgestellt, dass für den Pkw keine gültige Versicherung mehr bestand. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lütetsburg - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Auf der Landstraße ist am Freitag um 21:45 Uhr ein 31-jähriger Autofahrer unterwegs gewesen, als er von der Polizei angehalten und überprüft wurde. Der 31-jährige Mann aus Norden war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt werden musste. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Norden - Berauscht gefahren

Am Donnerstag gegen 11:40 Uhr wurde eine 27-jährige Norderin mit ihrem Pkw auf der Bahnhofstraße durch eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei angehalten und überprüft. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Nachdem ein Vortest dies bestätigte, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Pkw zerkratzt

Vor dem Drostentor in Esens ist ein Pkw beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten am Freitagabend zwischen 17:00 bis 23:45 Uhr, die gesamte linke Fahrzeugseite und warfen einen Stein gegen den hinteren Kotflügel. Der tatbetroffene schwarze Mercedes Benz war auf einem Grundstück zwischen den Hausnummern 5 und 7 abgestellt. Der entstandene Sachschaden liegt bei geschätzt 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971-926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Verkehrsunfallflucht

Am 25.10.2024, in der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Seilerstraße ein schwarzer VW T-Roc mit Städtekennung BN- (Bonn) vermutlich durch einen ein- oder ausparkenden, grünlich/türkisen PKW an der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Esens, Tel. 04971/926500, zu melden.

Esens - Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In der Nacht zu Sonnabend führten Beamte der Polizei Wittmund eine Verkehrskontrolle auf der Bahnhofstraße in Esens durch. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 19-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte. Aufgrund der Feststellungen wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wird sich der betroffene Fahrzeugführer in einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

