Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Hauswand beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich in der Osterstraße in Norden ereignet. Zwischen Donnerstag, 17.10.2024, und Donnerstag, 24.10.2024, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Hauswand und verursachte einen Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher flüchtete. Vermutlich passierte der Unfall beim Einbiegen in die Straße Kleine Hinterlohne. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Aurich - Gefährliches Überholmanöver

Auf der Egelser Straße in Aurich kam es am Donnerstagmorgen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 7.10 Uhr in Fahrtrichtung Aurich und überholte auf Höhe der Hausnummer 173 einen Lkw trotz Gegenverkehr. Er touchierte einen entgegenkommenden Volvo-Fahrer, der gerade noch ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Aurich - Lkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in Aurich sucht die Polizei einen beteiligten Lkw-Fahrer. Am Donnerstag gegen 7.15 Uhr fuhr der Unbekannte mit einem weißen Sattelschlepper mit Auflieger auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Wittmund und bog nach rechts auf die Esenser Straße ab. Hierbei geriet er auf die Nebenspur und touchierte einen Opel Corsa. Der Opel-Fahrer und der Lkw-Fahrer unterhielten sich noch kurz, sie tauschten jedoch keine Personalien aus. Der Lkw soll komplett weiß gewesen sein, ohne Aufschrift oder Firmenlogo. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell