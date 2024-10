Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mutmaßlicher Einbrecher stürzte durchs Dach

Aurich - Zeugen gesucht

Aurich - Diebstahl aus Keller

Aurich - Versuchter Einbruch

Upgant-Schott - Unfallflucht

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mutmaßlicher Einbrecher stürzte durchs Dach

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Sonntag in Aurich durch ein Dach gestürzt. Als Mitarbeiterinnen am Sonntagmorgen eine Bäckereifiliale in der Burgstraße betraten, fanden sie im Verkaufsraum einen verletzten Mann auf dem Fußboden vor. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige in der Nacht versucht hatte, über das Dach in die Bäckerei einzusteigen. Dabei hatte er jedoch ein Oberlicht durchbrochen und war drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der alkoholisierte Mann hatte sich durch den Sturz verletzt, war aber ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall in Aurich sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht auf Sonntag, gegen 4 Uhr, beschimpfte ein unbekannter Täter eine Frau und ihren Begleiter am Georgswall. Nach einem kurzen Streitgespräch soll der Unbekannte die 33-jährigen Frau auf einer Bank angegriffen und zu Boden getreten haben. Bevor die Polizei eintraf, konnte der Mann in Richtung Carolinenhof flüchten. Er wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und ungefähr 1,90 Meter groß. Er hatte braune, leicht gelockte Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem grauen Pullover. Darüber trug er eine schwarze Jacke. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Diebstahl aus Keller

Unbekannte sind in der Schulstraße in Aurich in einen Kellerraum eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, in einem Mehrparteienhaus gewaltsam Zutritt zum Kellerabteil und entwendeten mehrere Fahrradteile. Darüber hinaus wurde ein Pedelec beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Versuchter Einbruch

In Aurich-Schirum kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Einbruchversuch. Zwischen 23 Uhr und 0 Uhr versuchten Unbekannte, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Westerfelder Straße einzusteigen. Die Eingangstür wurde beschädigt, der Einstieg gelang jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Wochenende in Upgant-Schott. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 9.15 Uhr und 10.05 Uhr vor einem Supermarkt in der Widzel-Tom-Brook-Straße einen weißen VW Up. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04934 910590.

Aurich - Unfallflucht

Ein schwarzer VW Golf wurde vergangene Woche auf einem Parkplatz im Extumer Weg in Aurich beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und flüchtete dann unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, vor einer Physiopraxis. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell