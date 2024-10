POL-AUR: Friedeburg - Autofahrer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Friedeburg - Autofahrer verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Friedeburg ist am Sonntagabend ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einem VW Golf auf der Streeker Straße in Richtung Bentreek und übersah am rechten Fahrbahnrand offenbar einen haltenden VW Fox. Der 26-Jährige fuhr auf das Fahrzeug auf und überschlug sich. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der VW Fox vom Fahrbahnrand wurde durch den Aufprall in einen Graben geschoben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

