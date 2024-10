Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Pedelec-Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Lütetsburg ist am Samstag ein Pedelec-Fahrer verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Landstraße und wollte nach links in den Bedhusweg abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen Pedelec-Fahrers, der auf dem Radweg fuhr. Der Pedelec-Fahrer musste deshalb stark abbremsen und stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Moordorf - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Montag in Moordorf. Ein 25-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 17.35 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Richtung Südbrookmerland unterwegs und übersah vor sich einen Opel. Der 25-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf, der dadurch auf einen VW geschoben wurde. In dem Opel wurde der 44-jährige Fahrer leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Aurich - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Der Personen sind am Montag bei einem Auffahrunfall in Aurich-Tannenhausen verletzt worden. Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 18-jährige VW-Fahrerin auf der Dornumer Straße, als vor ihr eine Opel-Fahrer nach links in die Dietrichsfelder Straße abbiegen wollte. Die 18-Jährige erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Der 49-jährige Opel-Fahrer, die 18-jährige VW-Fahrerin und ihr 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Hage - Autofahrer kollidiert mit Mast

In Hage ist am Montag ein Autofahrer mit einem Mast kollidiert. Der 22-Jährige fuhr gegen 21.15 Uhr auf dem Breiten Weg in Hage und wollte auf die Küstenbahnstraße (L 6) in Richtung Norden auffahren. Er geriet ins Rutschen und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Mast mit Verkehrszeichen. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

