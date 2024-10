Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Festnahme nach Angriff auf Vollstreckungsbeamte am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

Am Abend des 28. Oktober 2024 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz von der Deutschen Bahn AG über eine Schlägerei auf Bahnsteig 6/8 informiert. Eine Streife stellte vor Ort drei Personen fest. Eine Frau und Mann befanden sich in einer verbalen Auseinandersetzung. Erste Befragungen ergaben, dass es sich um einen Beziehungsstreit handelte, körperliche Gewalt habe nicht stattgefunden.

Während der Sachverhaltsaufnahme weigerte sich ein 28-jähriger Mann, seine Personalien anzugeben und verhielt sich aggressiv gegenüber den Bundespolizisten. Der polnische Staatsbürger griff schließlich die Beamten tätlich an und versuchte, einen der Polizisten zu schlagen. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, musste der Mann gefesselt werden. Während des Einsatzes beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte mehrfach. Auf der Dienststelle setzte er seinen Widerstand sowie die Beleidigungen fort. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnete daraufhin eine Blutentnahme und die Ingewahrsamnahme des Mannes bis zum Morgen des 29. Oktober an. Der 28-Jährige sowie ein Beamter wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Morgen entlassen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

