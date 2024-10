Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Freundin holt stark alkoholisierte Frau bei der Bundespolizei ab

Kaiserslautern (ots)

Am Abend des 27. Oktober 2024 informierte die Deutsche Bahn die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern über eine stark alkoholisierte Frau in einem ICE. Eine Streife der Bundespolizei traf die 55-jährige Lettin beim planmäßigen Halt im Hauptbahnbahnhof Kaiserslautern im Zug liegend an. Aufgrund ihres hohen Alkoholpegels war sie nicht mehr in der Lage, sich eigenständig fortzubewegen. Die Frau wurde von den Bundespolizisten in Schutzgewahrsam genommen und zur Dienststelle der Bundespolizei in Kaiserslautern gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle konnte aufgrund ihres Zustands nicht durchgeführt werden. Nach telefonischer Rücksprache erklärte sich eine Freundin der Betroffenen bereit, die Verantwortung für sie zu übernehmen. Diese erschien eine Stunde später auf der Dienststelle der Bundespolizei und nahm die Frau in ihre Obhut.

