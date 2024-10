Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bedroht Straßenmusiker mit Spielzeugwaffe am Hauptbahnhof Worms

Worms (ots)

Am Abend des 24. Oktober 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern durch die Polizeiinspektion Worms über eine Bedrohungslage am Hauptbahnhof Worms informiert. Mehrere Zeugen meldeten über den Notruf, dass ein Mann einen Straßenmusiker auf dem Bahnhofsvorplatz mit einer Schusswaffe bedrohte. Der Mann richtete die Waffe auf den Kopf des Musikers. Anschließend flüchtete der Verdächtige mit der Waffe in Richtung Stadtpark. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei fahndeten daraufhin nach dem Flüchtigen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Worms zwei Personen fest. Als die Beamten die Männer einer Kontrolle unterzogen, konnten sie wahrnehmen, dass einer der Männer unter seiner Kleidung einen verdächtigen Gegenstand trug. Die Beamten fixierten den Mann und fanden bei der Durchsuchung eine Schusswaffe in seinem Hosenbund. Bei der genaueren Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echte Spielzeugwaffe handelte. Zusätzlich fanden die Polizisten bei ihm eine geringe Menge Marihuana. Der Mann, ein 27-jähriger syrischer Staatsbürger, gab die Tat vor Ort zu und erklärte, dass es sich um einen "Witz" gehandelt habe. Der Begleiter des Mannes war nicht in den Vorfall involviert.

Der Syrer führte zudem einen E-Scooter mit sich. Bei der Überprüfung des E-Scooters durch eine Streife der Polizeiinspektion Worms, stellte sich heraus, dass dieser als gestohlen gemeldet war. Die Beamten stellten die Waffe und den E-Scooter sicher. Der Verdächtige wurde zur Polizeiinspektion Worms gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Diebstahl eingeleitet. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Worms geführt.

