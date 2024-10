Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau mit Haftbefehl am Hauptbahnhof Kaiserslautern festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Am Morgen des 26. Oktober 2024 erschien eine 40-jährige Frau auf der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Kaiserslautern. Sie machte einen verwirrten Eindruck auf die Beamten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen sie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein vorliegt. Die Frau wurde zu einer Geldstrafe von 1.677,50 Euro wegen Beleidigung verurteilt.

Da sie den Betrag nicht bezahlen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht, wo sie nun ihre Freiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßt.

