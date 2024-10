Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Dinslaken: Erlebnistag der Kinderfeuerwehren im Kreis Wesel

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

Spiel-Spaß-Spannung für die jüngsten Feuerwehrleute sorgte für unbeschwerte Stimmung auf der Feuer- und Rettungswache an der Hünxer Strasse.

Am vergangenen Sonntag fand der erste Kinderfeuerwehr-Erlebnistag der Kinderfeuerwehren des Kreises Wesel in Dinslaken statt. Um 11 Uhr begrüßte die Leiterin der Kinderfeuerwehr Heike Borgmann die vielen kleinen Feuerwehrleute und die große Anzahl an Betreuern aus dem Kreis Wesel. Mit tatkräftiger Unterstützung der Jugendfeuerwehr, Einsatzkräften der Feuerwehr Dinslaken sowie Kinderfeuerwehrbetreuern, dem THW mit der THW Jugend Dinslaken wurde der Tag zu einem Erlebnis für alle Kinderfeuerwehrleute.

Zurzeit unterhalten die Feuerwehren Xanten, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Hamminkeln und Dinslaken eine Kinderfeuerwehr. Im Alten von 6 bis zum Übertritt in die Jugendfeuerwehr (10-12 Jahre) sind die jungen Feuerwehrleute in der Kinderfeuerwehr organisiert.

Um den Spaß- und Kennlernfaktor zu steigern, wurden die Kinder der einzelnen Kinderfeuerwehren vermischt in Gruppen eingeteilt und mussten verschiedene Stationen durchlaufen. Ein interessantes Memory, zielgenaues Anwenden von Strahlrohren, Durchsteigen der Atemschutzstrecke und sicheres Anwenden von Holzsägen sind nur Beispielhaft genannt.

Aufgrund des tollen Wetters konnten die meisten Stationen im Freien stattfinden. Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen, sein Stellvertreter Markus Janßen und der Leiter der Feuerwehr Dinslaken Ulrich Borgmann, ließen es sich nicht nehmen, auch dem Spektakel beizuwohnen.

Später wurde noch der Grill angeschmissen, selbstgemachte Salate und Brot rundeten das Buffet ab. Im Anschluss konnten alle den Tag gemütlich ausklingen lassen und alle zufrieden nach Hause fahren.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell