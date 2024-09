Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Pumpen-Maschinisten Lehrgang erfolgreich abgeschlossen.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 28.09.2024 endete der zweite Pumpen-Maschinisten Lehrgang bei der Feuerwehr Dinslaken in diesem Jahr. 16 ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren aus Dinslaken, Moers, Hamminkeln, Voerde, Schermbeck, Wesel und Alpen beschäftigten sich in ihrer Freizeit an den vergangenen drei Wochenenden unter anderem mit Rechtsgrundlagen, Fahrzeug- und Gerätekunde, physikalischen und technischen Voraussetzungen zum Betrieb von Feuerlöschkreiselpumpen, der Wasserversorgung über lange Wegstrecke und den Besonderheiten beim Trinkwasserschutz. Am heutigen Prüfungstag wurde das Erlernte in einem Leistungsnachweis abgefragt und die praktischen Fertigkeiten demonstriert. Alle Kameradinnen und Kameraden konnten vom Ausbilderteam als geprüfte Maschinisten verabschiedet werden. Der Lehrgang Pumpenmaschinist ist erforderlich, um z.b. die Löschfahrzeuge bei den Feuerwehren vollumfänglich bedienen zu können.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell