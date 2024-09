Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Hund aus Notlage befreit

Dinslaken (ots)

Am 21. September gegen 17.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Tierrettung in die Selmastraße gerufen. Ein Hund war in einer Fuge zwischen zwei Garagen eingeklemmt.

Versuche den Hund per Hand mit entsprechendem Werkzeug aus der Fuge zu befreien blieben erfolglos. Daraufhin entschied sich die Besatzung dazu eine Zugangsöffnung in der Stahlbetonwand zu schaffen. Hierzu wurde der Abrollbehälter Rüst, welcher entsprechendes Werkzeug enthält, zur Einsatzstelle hinzugezogen. Anschließend war es möglich den Hund aus der Fuge zu befreien und gesund an die besorgte Besitzerin zu übergeben.

Im Einsatz waren die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell