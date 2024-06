Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0369 --Unbekannte versuchen Geldautomaten aufzubrechen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, In der Vahr Zeit: 20.06.2024, 02:35 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem Selbstbedienungsterminal in der Vahr aufzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Auslösen einer Alarmanlage des Selbstbedienungsterminals in der Straße In der Vahr hatte eine Sicherheitsfirma die Polizei alarmiert. Die Täter versuchten zuvor, den Automaten aufzubrechen. Hierbei wurde das Geld durch Farbe unbrauchbar gemacht. Zudem wurde der obere Teil des Automaten beschädigt. Die Täter flüchteten unerkannt. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer in der Nacht zu Donnerstag im Bereich In der Vahr etwas Verdächtiges beobachtet hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

