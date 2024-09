Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Schwerer Verkehrsunfall in Eppinghoven

Am Samstag Abend wurde die Feuerwehr Dinslaken aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls in den Ortsteil Eppinghoven alarmiert. Dort war aus zunächst unklarer Ursache ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und vor einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt und alle vier Insassen teilweise schwer verletzt. Die Feuerwehr rückte mit den Einheiten Eppinghoven, Stadtmitte, den hauptamtlichen Kräften und dem Rettungsdienst an. An der Einsatzstelle selbst hatte bereits ein zufällig anwesender Notarzt eine erste Beurteilung der Patienten vorgenommen und Erstmaßnahmen eingeleitet. Im Verlauf unterstützte auch noch ein Notarzt aus Duisburg und aus Wesel, sowie ein Rettungswagen aus Wesel die Versorgung der Patienten. Die Kräfte der Feuerwehr stellten an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher, unterstützten den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung und sicherten die Einsatzstelle gegen weitere Gefahren ab. Alle vier Patienten wurden nach der Erstuntersuchung und Versorgung je nach Verletzungsmuster in umliegende Kliniken transportiert. Nach etwas mehr als zwei Stunden war der Einsatz beendet und alle Kräfte befanden sich wieder in ihren Wachen.

