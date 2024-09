Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Überörtliche Hilfe in Duisburg

Heute am frühen Abend ist es zu einem Großbrand in der Stadt Duisburg gekommen. Um 17:00 Uhr wurde der Stadtteil Dinslaken-Hiesfeld durch die Feuerwehr Dinslaken auf Grund der Ausbreitungswolke kontrolliert. Daraufhin wurde eine NINA-Warnmeldung veröffentlicht sowie eine ABC-Messkomponente aus Krefeld angefordert. Diese konnte keine gesundheitsgefährdeten Schadstoffe im Stadtgebiet Dinslaken feststellen. Aufgrund des hohen Personalbedarfs forderte die Stadt Duisburg überörtliche Hilfe an. Aus den Städten Dinslaken und Voerde wurden 36 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr mit sieben Einsatzfahrzeugen nach Duisburg entsendet. Darunter waren unter anderem eine Drehleiter, ein Schlauchwagen, drei Löschfahrzeuge sowie ein Verbandsführer, der die Einheit zum Bereitstellungsraum begleitete und die Führungsarbeit übernahm. Auf die Pressearbeit der Stadt Duisburg wird verwiesen.

