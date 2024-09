Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gemeinsame Großübung verschiedener Blaulicht-Organisationen

Dinslaken (ots)

In 3 Tagen ist es so weit und die Hilfsorganisationen der Stadt Dinslaken treten zur gemeinsamen Übung im Kreis Wesel an.

Am 21.09.2024 von 8-16 Uhr werden 150 Helfer verschiedene Einsatzszenarien erleben, die es gilt, in Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen der allgemeinen Gefahrenabwehr zu bewältigen.

Teilnehmende Organisationen sind (alphabetische Auflistung):

- Deutsches-Rotes-Kreuz Ortsverein Dinslaken-Voerde-Hünxe e.V. - DLRG Ortsgruppe Dinslaken e.V. - Feuerwehr Dinslaken - Johanniter Unfallhilfe e.V. Standort Dinslaken - Malteser Hilfsdienst e.V. Standort Wesel - THW Ortsverband Dinslaken - THW Ortsverband Wesel

Allen Teilnehmenden wird bis zum Übungsbeginn nur der Treffpunkt und der Zeitraum der Übung bekannt sein.

Ziel ist es, vielfältige Lösungswege jener Organisationen kennenzulernen, um im Ernstfall routinierter und sicherer zusammen arbeiten zu können.

Über Ihr Interesse und ihre Unterstützung würden wir uns freuen und laden zu einer Presseinformation am 21.09.2024 um 9:30 Uhr (Feuerwehr Dinslaken, Hünxer Str.300, Raum 101) ein.

Wir bitten Sie höflich, eine Redaktionssperre bis zum 21.09.2024 - 11.00 Uhr einzuhalten.

Im Rahmen der Informationsveranstaltung erfahren Sie Zugänge und Details zu den Übungsstandorten, Quellen für Bilder und Informationen zur Organisation.

Vor Ort stehen Ihnen am Tag der Übung die folgenden Ansprechpartner der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung: Fabian Friese (DLRG) +49 160 92948401 Norman Hofmann (JUH) +49 152 01681851

Wir freuen uns auf Sie!

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell