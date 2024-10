Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Stark alkoholisierte Reisende greift Bundespolizisten an

Mainz (ots)

Am Abend des 28. Oktober 2024 informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz über eine stark alkoholisierte Frau im ICE 695, die von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte.

Beim Halt des Zuges im Hauptbahnhof Mainz trafen die Bundespolizisten auf den Zugbegleiter sowie die 26-jährige deutsche Reisende. Der Zugbegleiter erklärte gegenüber den Beamten, dass die Frau stark alkoholisiert und aggressiv sei. Weiterhin habe sie ihm ins Gesicht gefasst. Aufgrund ihres Verhaltens wollte der Zugbegleiter sie von der Weiterfahrt ausschließen. Zeugen bestätigten die Angaben des Zugbegleiters. Die Frau äußerte gegenüber der Streife, dass der Zugbegleiter ihr keinen Alkohol mehr ausschenken wollte. Im Verlauf des Gesprächs machte sie abfällige Bemerkungen über ihn.

Auf die Aufforderung der Beamten, den Zug zu verlassen, reagierte die Frau zunehmend aggressiv. Sie schrie die Polizisten an, beleidigte sie mehrfach und griff sie im Verlauf der Maßnahme an. Die Bundespolizisten brachten die Frau unter Anwendung von Zwang aus dem Zug. Am Bahnsteig versuchte die Frau erneut, die Beamten anzugreifen, woraufhin sie gefesselt und zur Dienststelle gebracht wurde. Während des Transports zur Dienststelle leistete die Frau weiterhin Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Im Rahmen der Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft Mainz eine Blutprobe an. Am frühen Morgen des 29. Oktober 2024 konnte die Frau die Dienststelle wieder verlassen. Sowohl die Beamten als auch die Frau blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Gegen die 26-jährige Deutsche wurden Strafverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Volksverhetzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell