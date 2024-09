Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht- und zwei schwerverletzten Personen

Anklam (ots)

Am Mittwoch, dem 04.09.2024, gegen 15:30 Uhr kam es in Anklam auf dem Hansering, auf Höhe der Abfahrt zur B197, zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Beteiligt waren insgesamt drei PKW. Der 56-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die B 109 in Richtung Pasewalk. Auf Höhe der späteren Unfallstelle setzte bei dem Fahrer Sekundenschlaf ein. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der 31-jährigen Fahrerin eines PKW Opel. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Opel mehrmals herum. Noch bevor der Opel zum Stehen kam, fuhr der 42-jährige Fahrer eines Renault, der zuvor hinter dem Opel fuhr, auf diesen auf. Der 56-jährige Fahrer des Ford und die 31-jährige Fahrerin des Opel wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Der 42-jährige Fahrer des Renault wurde leicht verletzt. Alle PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 61.000,-EUR.

Im Auftrag Matthias Paa Polizeihauptkommissar Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

