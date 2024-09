Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Linienbus und PKW

Neubrandenburg (ots)

Am 02.09.2024, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung in Mattchow (Altenkirchen, Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus des VVR.

Der 50-jährige Fahrer des Linienbusses befuhr die Vorfahrtsstraße in Richtung Schwarbe. Die 39-jährige Fahrerin eines PKW Seat kam aus Richtung Gramtitz und beabsichtigte, an der Kreuzung in Mattchow nach links in Richtung Schwarbe abzubiegen. Dabei übersah sie sowohl das Vorfahrtsschild als auch den herannahenden Bus.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sowohl Sach- als auch Personenschaden entstand.

Der Pkw geriet in den Straßengraben, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bus blieb fahrbereit.

Die Fahrerin des Pkw und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und zusammen mit ihren beiden Kindern, die unverletzt blieben, ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Im Bus befanden sich drei Fahrgäste. Eine 55-jährige Frau, die im hinteren Teil des Busses saß, wurde durch den Aufprall nach vorne geschleudert und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden.

Zudem waren zwei Schulkinder aus der Umgebung Mattchow im Bus, die bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht identifiziert werden konnten. Die Kinder blieben augenscheinlich unverletzt und traten eigenständig den Heimweg an, bevor die Polizei eintraf. Die Eltern der Kinder werden gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070 zu melden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

