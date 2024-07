POL-WES: Wesel - Strafanzeigen und Platzverweise nach Kontrollen im Heubergpark

Hamminkeln (ots) - Im Zusammenhang mit der tödlich verletzten Motorradfahrerin auf der Diersfordter Straße sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen. Am 04.07.24 war es auf der Diersfordter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5816544 Die 28-jährige Motorradfahrerin ist wenige Tage später an ihren schweren Verletzungen gestorben. Am ...

