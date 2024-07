POL-WES: Voerde - Exhibitionist unterwegs am Rhein

Kamp-Lintfort (ots) - Am Sonntagabend beschädigten bislang unbekannte Jugendliche mehrere Solarmodule auf dem Dach einer Schule an der Sudermannstraße durch Steinwürfe. Der Hausmeister bemerkte die Beschädigungen am Montagmorgen und informierte die Polizei. Gegen 18.30 Uhr befanden sich, laut Aufzeichnungen der Überwachungskameras, zwei Jugendliche mit Kieselsteinen auf dem Dach der Schule. Der Schaden liegt, nach ...

mehr