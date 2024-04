BPOL NRW: 250 rezeptpflichtige Tabletten - 21-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Dortmund (ots) - Am gestrigen Nachmittag (24. April) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine Frau und einen Mann fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach diesen fahnden. Gegen 16:15 Uhr wurde ein Ehepaar in Begleitung ihrer 8-jährigen Enkelin bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines ...

mehr