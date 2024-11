POL-AUR: Polizei warnt vor Schockanrufen

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Brand eines Baufahrzeuges Südbrookmerland - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Mittwochnachmittag, gegen 17:10 Uhr, ein Radlader in Brand. Die Feuerwehr rückte für Löscharbeiten aus. Das Fahrzeug war in einer Halle abgestellt, die sich im Meerweg in Südbrookmerland befindet. Der Radlader wurde erheblich beschädigt. ...

mehr