Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte verwirrte Frau

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag wurde im Bereich der Zöllnerstraße eine verwirrte Frau gemeldet. Diese hatte Passanten angeschrien und die 20-jährige Mitteilerin vom Fahrrad geschubst und anschließend getreten. Die Frau war in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch einen hinzu gerufenen Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Dort gab sie ihren vermeintlichen Namen an. Dieser konnte bisher, auch aufgrund fehlender Dokumente, nicht bestätigt werden. Vorerst wurde die Frau jedoch stationär im Klinikum aufgenommen. Die Ermittlungen zur Identitätsfestellung dauern an. Die vom Fahrrad gestoßene Geschädigte wurde durch den Sturz leicht verletzt und auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell