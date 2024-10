LPI-J: Schmierfink unterwegs

Jena (ots) - An die Fassade eines Gebäudes am Engelplatz brachten bislang Unbekannte ein größeres Graffito an. Im Bereich eines Imbisses sprühten sie politisch linksgerichtete Forderungen mit Bezug zur "Antifa" im Ausmaß von circa 5 x 10 Meter. Durch Zeugenangaben konnte die Tatausführung auf die Nacht zum 04.10.2024 eingegrenzt werden. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

