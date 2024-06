Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitagvormittag bis Mittwochmorgen gewaltsam in einen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Bohrmaschine der Marke "Bosch", Schuhe, alkoholische Getränke und ein weißes Mountainbike (Marke: "Cube"). Zur Schadenshöhe ist aktuell noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0157910/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

