Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin verletzt

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag kam es im Kreuzungsbereich Carl-August-Allee / Carl- von-Ossietzky-Straße zu einem Unfall mit Personenschaden. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Carl-von-Ossietzky-Straße in Fahrtrichtung Röhrstraße. An der Kreuzung zur Carl-August-Allee missachtete sie die Vorfahrt einer 33-jährigen Radfahrerin, die aus Richtung Bahnhof gefahren kam. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstanden unfallbedingte Sachschäden.

