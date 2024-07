Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: In Wohnhäuser eingedrungen/Festnahme

Rüsselsheim (ots)

In zwei Wohnhäuser in der Taunusstraße und in der Buchenstraße drang ein Mann am Donnerstagnachmittag (25.07.), gegen 16.00 Uhr, über die Terrassentüren ein. Er traf dabei jeweils auf Bewohnerinnen der Häuser. In der Tannenstraße flüchtete er anschließend mit 30 Euro Bargeld, in der Buchenstraße ohne Beute vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Ordnungshüter einen 49 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Bei ihm fanden sie zudem auch das mutmaßlich zuvor entwendete Geld. Der 49-Jährige wird sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

