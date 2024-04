Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Café - Spiel- und Zigarettenautomaten aufgebrochen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 22.04.2024, kehrte der Besitzer eines Cafés am Graf-von-Galen-Ring gegen 12 Uhr in sein Lokal zurück, welches er am Vorabend gegen 23 Uhr verlassen hatte. Er stellte fest, dass mehrere Spielautomaten und ein Zigarettenautomat durch Unbekannte aufgebrochen worden waren. Die Polizei fand Hebelmarken an den Fenstern des Hofes, durch welche die Einbrecher offenbar in das Lokal einstiegen. Auch eine Kasse brachen die Gauner auf. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (hir)

