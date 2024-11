Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Reihe von Sachbeschädigungen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Reihe von Sachbeschädigungen

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Norden zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. Im Hollweg, im Brummelkamp, in der Kleinen Mühlenstraße und auf einem Parkplatz im Neuen Weg wurden diverse Fahrzeuge mutwillig zerkratzt. Die Taten ereigneten sich in dem Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr. Allein in der Kleinen Mühlenwallstraße wurden mindestens fünf Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell