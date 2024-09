Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Streit eskaliert

Bei einer Auseinandersetzung soll ein 29-Jähriger mit einem Messer in Heiningen zugestochen haben.

Ulm (ots)

Am Mittwochabend soll es gegen 18.30 Uhr in einem Heininger Gastronomiebetrieb in der Lindenstraße zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Mitarbeitern gekommen sein. Die Auseinandersetzung eskalierte und ein 29-Jähriger soll unvermittelt mit einem Küchenmesser auf einen 43-Jährigen eingestochen haben. Dieser trug eine nicht lebensgefährliche Verletzung davon. Ein weiterer 19-jähriger Mitarbeiter wollte den Streit wohl schlichten und erlitt eine leichte Schnittverletzung. Danach beruhigten sich die Gemüter wieder und die Verletzten begaben sich selbst in ein Krankenhaus und meldeten den Vorfall der Polizei. Die nahm den 43-Jährigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-Jähringen. Die Kriminalpolizei Göppingen sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung sollen sich mehrere Gäste in dem Restaurant aufgehalten haben. Die werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07161/63-2360 zu melden.

+++++++

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell