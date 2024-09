Polizeipräsidium Ulm

Eine 65-Jährige trat am Donnerstag beleidigend gegenüber der Polizei in Heidenheim auf.

Um einer Personalienfeststellung zu entgehen, flüchtete die Frau mit ihrem Auto und fuhr dabei auf einen Beamten zu.

Der Vorfall ereignete sich um 12 Uhr in der Bergstraße. Dort waren zwei Polizeibeamte mit der Beanstandung eines Falschparkers beschäftigt. Da es einer unbeteiligten 65-Jährigen wohl zu langsam ging und sie mit ihrem Fahrzeug wegfahren wollte, diskutierte die Frau mit einem der Polizisten. Im Verlauf des Gespräches kam es dann wohl zu einer Beleidigung seitens der Frau. Die unschönen Worte hatten auch die umstehenden Passanten mitbekommen. Es sollten die Personalien der 65-Jährigen festgestellt werden. Dazu kam es zunächst nicht, denn die Frau hatte sich ans Steuer ihres Mercedes gesetzt und fuhr rückwärts aus der Ausfahrt. Um die Weiterfahrt des Mercedes zu verhindern, stellte sich ein Polizeibeamter vor das Auto der Frau. Die fuhr allerdings los. Der Beamte gab der Fahrerin deutliche Zeichen zum Anhalten. Unbeirrt davon setzte die Mercedesfahrerin ihre Fahrt fort. Um von dem Pkw nicht überrollt zu werden, stützte sich der Beamte mit beiden Händen auf der Motorhaube ab. Er konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Verletzt wurde der Mann nicht. Der Mercedes raste davon und die Polizeistreife nahm mit Sondersignalen die Verfolgung auf. Auf der Flucht wurden von der Fahrerin Anhaltesignale der Polizei ignoriert. Die Fahrt führte über die Schnaitheimer Straße und Marienstraße bis in die Innenstadt. Auf Höhe Finanzamt stoppte der Mercedes auf dem Gehweg und die Fahrerin stieg aus ihrem Auto. Um eine weitere Flucht zu verhindern, schob einer der Polizisten die Frau zur Seite und griff nach dem Fahrzeugschlüssel. Damit war die Fahrt beendet und die Personalien der 65-Jährigen konnten zweifelsfrei festgestellt werden. Die Polizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Insbesondere ein Mann mit Hund hatte sich zum Zeitpunkt vor der Flucht des Fahrzeuges in der Bergstraße in unmittelbarer Nähe aufgehalten und die Beleidigungen offenbar mitbekommen. Der Zeuge soll sich mit der Polizei unter der Tel. 07321/322-432 in Verbindung setzen. Auf die 65-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu.

