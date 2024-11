Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/ Sonntag, 02./03.11.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Samstagvormittag kam es in der Leerer Landstraße in Aurich zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen querte die 61-jährige Auricherin mit ihrem Fahrrad die Leerer Landstraße im Bereich einer Ampelanlage. Ein ebenfalls 61-jähriger Autofahrer aus Ostenfeld, welcher von der Kreuzstraße in die Leerer Landstraße einbog, übersah die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Dornumer Straße in Tannenhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 30-jährige Auricherin befuhr mit einem BMW die Dornumer Straße in Fahrtrichtung Aurich. Im Kreuzungsbereich der Moordorfer Straße missachtete sie eine rote Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit einem kreuzenden 31-jährigen Moordorfer, der in diesem Moment mit seinem VW in die Dornumer Straße einbog. In dem Fahrzeug des Moordorfers waren zudem zwei weitere Insassen, eine 29-jährige Moordorferin sowie ein Säugling. Alle Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Durch den Zusammenstoß entstanden erhebliche Beschädigungen an den Fahrzeugen, sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der 30-jährigen Auricherin ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille, woraufhin eine Blutentnahme folgte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Dornumer Straße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und anschließenden Bergungsarbeiten zweitweise voll gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe sind ebenfalls die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz gewesen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Führerschein und Versicherung

Ein 17-jähriger Jugendlicher befuhr ohne Fahrerlaubnis die Gewerbestraße mit einem Pkw, an dem er zuvor andere amtliche Kennzeichen angebracht hatte. Der Pkw hatte somit keinen Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Großheide - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 30-jähriger Mann schaute etwas zu tief ins Glas und fuhr alkoholisiert mit einem Pkw den Mühlenweg in Großheide. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,68 Promille festgestellt werden. Ein Verfahren wurde eröffnet und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Schweindorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagnachmittag kam es in Schweindorf in der Samtgemeinde Holtriem zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 64-Jähriger verletzt hat. Im Bereich einer scharfen Kurve kam der 60-jährige Fahrer eines VW in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem KIA des 64-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Wittmund fest, dass der Fahrer des VW erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,00 Promille. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell