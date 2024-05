Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Frontal mit Gegenverkehr kollidiert

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Jakobistraße;

Unfallzeit: 20.05.2024, 10.25 Uhr;

Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Pfingstmontag in Südlohn-Oeding gekommen ist. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 67-Jähriger gegen 10.25 Uhr die Jakobistraße (Bundesstraße 70) aus Richtung Oeding kommend in Richtung Borken-Weseke befahren. In Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 21 (Doornte) geriet der Gelsenkirchener aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Auto einer 58-Jährigen aus Coesfeld. Sie erlitt schwere Verletzungen, ihr 60 Jahre alter Beifahrer aus Coesfeld sowie der 68-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell