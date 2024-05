Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 25.05 bis 26.05.2024

Hildesheim (ots)

(mei/zei)Elze - Am frühen Morgen des 26.05.2024 kam es in Elze zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 34-jährigen Elzers. Der 34-jährige geriet mit einem 28-jährigen Elzer in einen Streit, zu dessen Ende der 28-jährige den 34-jährigen mit einer Flasche angriff. Der Geschädigte wurde dabei am Kopf verletzt. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht genau bekannt. Durch das Polizeikommissariat Elze wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Elze - Geschwindigkeitsmessung an der B3

Am vergangenen Wochenende führten die Beamten des Polizeikommissariat Elze Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 3 durch. Hierbei wurden 9 Verstöße festgestellt. Der schnellste Fahrzeugführer wurde dabei mit einer Geschwindigkeit von 109 km/h, nach Abzug der Toleranz, bei erlaubten 70 km/h gemessen. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

