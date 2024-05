Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Entwendung eines Wahlplakats

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Röntgenstraße - (ep) Im Zeitraum vom 24.05.24 um 16:30 bis zum 25.05.24 10:30 Uhr wurde ein Wahlplakat der AFD entwendet. Dieses befand sich an einem Bauzaun in Höhe der dortigen Üstra Haltestelle. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 - 985 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell