Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Nachbarin entdeckt Wohnungsbrand in Mainz-Weisenau

Mainz (ots)

Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Neideckerstraße wurde am heutigen Montagmittag durch einen piepsenden Rauchwarnmelder auf einen Wohnungsbrand in ihrer Nachbarwohnung aufmerksam. Da die Dame über einen Wohnungsschlüssel verfügt, wollte sie sich selbst ein Bild von der Lage machen. Sie fand jedoch bereits an der Wohnungstür Brandrauch vor und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und Feuerwache 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Weisenau wurden um 13:41 Uhr durch die Feuerwehrleitstelle alarmiert. Dort entdeckten sie im 1.OG einen Brand in einem Arbeitszimmer. Ein Trupp mit schwerem Atemschutz führte die Brandbekämpfung durch, ein Weiterer durchsuchte des restlichen Gebäudes. Glücklicherweise stand bereits fest, dass sich in der Brandwohnung keine Personen mehr aufhielten. Aus der leicht verrauchten Nachbarwohnung konnten jedoch 2 Personen über das Treppenhaus selbst flüchten. Nach der Sichtung durch den Rettungsdienst stand allerdings fest, dass sie keinerlei medizinische Betreuung benötigen. Nach kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden und die Wohnungen wurden mit einem Hochleistungslüfter maschinell entraucht. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz der Feuerwehr wurde gegen 15:00 Uhr beendet. Neben der Feuerwehr Mainz war die Polizei sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswägen im Einsatz involviert. Zur Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

